СУ СК по Саратовской области

Под Саратовом сторож погиб из-за непотушенной сигареты. СУ СК региона сообщает о начале доследственной проверки.

Сегодня, 16 февраля, на пожаре в селе Новоантоновка погиб 50-летний мужчина. Это случилось на территории крестьянско-фермерского хозяйства, где покойный работал сторожем. Его сторожка загорелась, а после того, как пожарные порушили пламя, внутри нашли обгоревшие останки потерпевшего.

По предварительным данным, мужчина задохнулся от угарного газа. Пожар мог начаться из-за непотушенной сигареты. Все обстоятельства случившегося выяснят в ходе доследственной проверки.

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