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Здоровье16 февраля 2022 12:06

В Саратовской области с карантина по ОРВИ не вышли 65 школ

Из-за коронавируса закрыты 60 классов
Наталия Калинина
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На сегодня, 16 февраля, на карантин по коронавирусу в Саратовской области отправлены 60 классов в 24, а также 17 групп в 14 детских садах и одна группа ГАПОУ СО «Саратовский политехнический колледж» в Саратове.

Из-за угрозы распространения ОРВИ и гриппа переведены на дистанционный режим обучения 65 школ, три детских сада, а также 433 класса в 98 школах, 33 группы в 17 детских садах, 10 групп в одной профорганизации Саратова.

Студенты всех ВУЗов области обучаются в очном режиме.

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