Олег Костин предположил отмену QR-кодов

Глава минздрава Саратовской области Олег Костин предположил, что QR-коды со временем отменят. Об этом он заявил сегодня, 16 февраля, на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению. В рамках мероприятия также обсуждалась его кандидатура на пост заместителя председателя правительства, который будет курировать вопросы здравоохранения, социальной и демографической политики и т.д.

Вопрос об отмене QR-кодов поднял Николай Бондаренко.

- Вакцинация в регионе достигла первичного показателя. Сначала специалисты говорили о необходимости привить 60 процентов населения, теперь стремимся к 90 процентам. на данный момент у нас 64. QR-коды постепенно должны свернуться, - ответил Костин.

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