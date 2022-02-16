Объявление

Перевозчику из Энгельса запретили угрожать полицией безбилетникам, об этом сообщает ЦУР, куда обратились жители города.

Необычное обращение было замечено в маршрутке №23. Там было сказано, что, если ребенок не оплатил проезд, он обязан предоставить удостоверение личности: паспорт, свидетельство о рождении или заверенные копии. С этими документами будут вызвать полицию и составлять на малолетнего «зайца» протокол, чтобы далее передать его в административный орган.

- Затраты за вызов лягут на представителей ребенка, - утверждало объявление у перевозчика.

ЦУР передал сообщение об этой записи в администрацию. На следующий день чиновники сообщили, что объявление убрано, а с перевозчиком провели беседу.

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