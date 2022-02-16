Саратов
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 февраля 2022 11:31

В Ленинском районе Саратова мужчина упал с 17-го этажа и погиб

Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)

Сегодня, 16 февраля, в Ленинском районе Саратова мужчина упал с 17-го этажа и погиб. В региональном минздраве подтвердили информацию.

ЧП произошло по адресу улица Мира, 2А. Медиков вызвали на помощь мужчине, но они могли лишь зафиксировать его смерть. По версии специалистов, погибшему на вид 30 лет, он упал с 17го этажа.

Сотрудники скорой помощи доехали до места за 12 минут.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.