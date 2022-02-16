Сегодня, 16 февраля, в Ленинском районе Саратова мужчина упал с 17-го этажа и погиб. В региональном минздраве подтвердили информацию.

ЧП произошло по адресу улица Мира, 2А. Медиков вызвали на помощь мужчине, но они могли лишь зафиксировать его смерть. По версии специалистов, погибшему на вид 30 лет, он упал с 17го этажа.

Сотрудники скорой помощи доехали до места за 12 минут.

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