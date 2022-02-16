Фото: Википедия

В Саратове обнаружена африканская чума свиней, об этом сообщает региональное Управление Россельхознадзора.

Вчера, 15 февраля, был обнаружен вирус африканской чумы свиней в хозяйстве ИП, работающегоо в поселке Тепличный. Ветеринарные специалисты изъяли пробы продукции, а также взяли их с павших свиней и отправили на анализ в ветеринарной лаборатории ОГУ «Энгельская районная станция по борьбе с болезнями животных».

Сейчас в Саратове вводятся соответствующие ограничения.

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