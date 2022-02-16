Саратов
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия16 февраля 2022 11:20

В Саратове обнаружена африканская чума свиней

В карантин попал поселок Тепличный
Наталия Калинина
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: Википедия

Фото: Википедия

В Саратове обнаружена африканская чума свиней, об этом сообщает региональное Управление Россельхознадзора.

Вчера, 15 февраля, был обнаружен вирус африканской чумы свиней в хозяйстве ИП, работающегоо в поселке Тепличный. Ветеринарные специалисты изъяли пробы продукции, а также взяли их с павших свиней и отправили на анализ в ветеринарной лаборатории ОГУ «Энгельская районная станция по борьбе с болезнями животных».

Сейчас в Саратове вводятся соответствующие ограничения.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.