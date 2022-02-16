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Общество16 февраля 2022 11:14

В Саратове за ночь эвакуированы 22 автомобиля

Горожан предупредили об ограничении парковки
Наталия Калинина
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В Саратове продолжается уборка снега с дорог, тротуаров, общественных пространств, а также дворовых территорий от снега и наледи.

В ночь с 16 на 17 февраля с 20.00 до 5.00 нельзя будет припарковаться и проехать по улице Школьная от Лунной до санатория-профилактория «Сокол».

Завтра с 7.00 продолжатся ограничение на улице Лунная.

Машины, нарушающие правила парковки и мешающие проезду снегоуборочной техники будет забирать ГИБДД. За прошедшие сутки были эвакуированы 22 автомобиля.

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