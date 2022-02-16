В Саратове проезд в маршрутках вскоре подорожает до 30 рублей

В Саратове проезд в автобусах вскоре должен подорожать до 30 рублей, соответствующие объявления появились в маршрутках города, о чем горожане сообщают в социальных сетях.

Как пишет саратовец в Инстаграм, пассажиров маршрутного такси №67 предупредили, что проезд подорожает до 30 рублей с 21 февраля.

На остальных маршрутах повышение цен ожидается в марте-апреле.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.