Мебельная фабрика в Энгельсе два месяца не платила зарплату сотрудникам. СУ СК по Саратовской области сообщает о возбуждении уголовного дела.

С 1 января по 30 ноября 2021 года генеральный директор компании по производству мебели не платил зарплату сотрудникам предприятия, которые работали на основании трудовых договоров. Общая сумма задолженности составила около 30 миллионов рублей.

После прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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