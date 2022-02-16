Жительница Советского района отдала мошеннику 4,5 миллиона за «хлебное место» на госслужбе

Жительница Советского района Саратовской области отдала мошеннику 4,5 миллиона за «хлебное место» на госслужбе. Об этой истории рассказали в прокуратуре региона.

Правоохранители выяснили, что с апреля 2019 по июнь 2021 года мошенник общался с жительницей поселке Степное Советского района, которая искала высокооплачиваемую работу. Он предложил ей, в обмен на крупную сумму, помочь с устройством на государственную службу.

Женщина передала мошеннику в общей сложности более 4,5 миллиона рублей, но «хлебное место» так и не получила. Злоумышленник забрал деньги и просто потратил их. Суд приговорил мошенника к трем годам колонии общего режима.

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