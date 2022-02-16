Остановка в Саратове

Михаил Исаев поручил проверить трамвайные остановки и подходы к ним, об этом глава Саратова пишет в своем Инстаграм.

- В конце прошлой недели обратил внимание на проблемы с расчисткой трамвайных путей. Ситуацию удалось наладить лишь после жесткой критики и личного вмешательства. Теперь нужно проверить и остановки, и подходы к ним. Иногда снег после уборки проезжей части блокирует проход к электротранспорту, такого быть не должно, - пишет мэр.

- Службе контроля поручено совершить проехать все остановки с проверкой и доложить мне об итогах инспекции. После этого будет решаться вопрос о наказании ответственных чиновников. Считаю, что в сложившейся ситуации виноваты, как службы благоустройства, так и руководство СГЭТ, - отметил Исаев.

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