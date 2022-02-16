Житель Саратова напал на сына сожительницы и угрожал ей ножницами

Житель Саратова угрожал напал на сына сожительницы, а затем стал угрожать ей ножницами. Об этом сообщает ГУ МВД Саратова.
В Кировский отдел полиции обратилась 49-летняя женщина. Она поведала, что ее сожитель поссорился с ее сыном, а когда женщина вступилась за молодого человека, сожитель начал угрожать ей ножницами. Правоохранители возбудили уголовное дело.
Вскоре был задержан 41-летний ранее судимый подозреваемый. Ему предписано обязательство о явке.
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