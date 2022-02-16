Сегодня утром, 16 февраля, в Энгельсе загорелась снегоуборочная машина. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Пожар был зафиксирован в 7:11. На пульт дежурного поступил сигнал о возгорании на ж\д станции Анисовка. У снегоуборочной машины загорелся топливный отсек.

Площадь пожара составила 5 квадратных метров. На тушение выезжали два пожарных расчета.

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