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Здоровье16 февраля 2022 8:03

В Саратовской области от коронавируса скончались еще 10 человек

Наталия Калинина
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В Саратовской области от коронавируса скончались еще 10 человек. Сегодня, 16 февраля, об этом сообщает федеральный оперштаб.

За прошедшие сутки от коронавируса умерли восемь женщин и двое мужчин в возрасте от 52 до 83 лет. Общее количество жертв инфекции достигло 5 501 жителей региона.

Напомним, всего коронавирусом заразились 171 997 саратовцев, 2 303 из них сегодня.

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