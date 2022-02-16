В 2022 году в Саратовской области успели выдать 63 сертификата на жилье для сирот, об этом пишет Роман Бусаргин в своем Телеграм-канале.

В Саратовской области в 2022 году на приобретение жилья и выдачу жилищных льгот детям-сиротам планируется направить 2,251 миллиарда рублей. Дополнительный миллиард удалось получить при поддержке Вячеслава Володина.

Эти денежные средства позволят обеспечить жильем 1450 сирот. Тысяча из них получат льготу деньгами. С начала года получено 345 согласий на предоставление социальной выплаты, уже выдано 63 именных свидетельства. На них можно купить дом или квартиру в любом районе области.

Из предоставляемых помещений 188 находятся в домах обманутых дольщиков по адресам 2-й Совхозный проезд, Огородная, Менякина а также в Новосоколовогорском жилом районе. В этом году их планируется достроить в рамках соглашения с фондом ДОМ.РФ. Еще 126 квартир закупаются в Ершове, Хвалынске, Дергачах, Мокроусе и Ровном.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.