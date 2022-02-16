Козленочком станешь: В Саратове обнаружили семь тысяч литров контрафактного алкоголя

В Саратове правоохранители изъяли семь тысяч литров контрафактного алкоголя, об этом сообщает ГУ МВД региона.

Склад контрафакта был обнаружен в Ленинском районе. Там изъяли более девяти тысяч бутылок немаркированной водки и коньяка, более 100 канистр спиртосодержащей жидкости, а также оборудование для производства алкогольной продукции, крышки, пустые бутылки и этикетки различных брендов. Рядом были грузовики с четырьмя тысячами бутылок контрафакта.

За организацию подпольного цеха задержаны шесть человек. Всего изъято около 7 тысяч литров алкоголя.

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