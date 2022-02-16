Фото: ГУ МЧС Саратов

Вчера, 15 февраля, у жителя Энгельса сгорели три гаража, об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Возгорание произошло в 12:32 в гаражном комплексе на улице Карьерной. Площадь пожара составила 30 квадратных метров, горели три смежных гаража, принадлежащие одному хозяину.

Пожар произошел из-за оставленного без присмотра обогревателя. На тушение выезжали два пожарных расчета.

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