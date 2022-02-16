Лиза - Алерт
В Саратове ищут пропавшую девушку из Республики Коми, об этом сообщает региональное отделение волонтеров «Лиза Алерт».
Пропала 20-летняя Татьяна Рицкая из Сыктывкара в Республике Коми. С 2 ноября 2021 года ее местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшей следующие:
Рост: 163 см.
Телосложение: нормальное
Волосы: светлые
Глаза: карие
В день исчезновения она была одета в черное пальто, белый спортивный костюм, черные кеды и берет.
Все, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, могут обратиться по телефону 8 904 101 06 25. Инфорг поиска Светлана. Или можно позвонить на горячую линию 8 800 700-54-52.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.