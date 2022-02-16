Лиза - Алерт

В Саратове ищут пропавшую девушку из Республики Коми, об этом сообщает региональное отделение волонтеров «Лиза Алерт».

Пропала 20-летняя Татьяна Рицкая из Сыктывкара в Республике Коми. С 2 ноября 2021 года ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей следующие:

Рост: 163 см.

Телосложение: нормальное

Волосы: светлые

Глаза: карие

В день исчезновения она была одета в черное пальто, белый спортивный костюм, черные кеды и берет.

Все, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, могут обратиться по телефону 8 904 101 06 25. Инфорг поиска Светлана. Или можно позвонить на горячую линию 8 800 700-54-52.

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