Дворы Саратове от снега убирают 1778 коммунальщиков

Уборка в Саратове

Прошлой ночью в Саратове в работах по уборке снега были задействованы 278 единиц техники. Об этом сообщает городская администрация.

Сегодня, 16 февраля, город убирают 5941 рабочий и 575 спецмашин. На дороги федерального, регионального и местного значения вышли 268 единиц техники. Дворы очищают 1778 коммунальных работников и 102 спецмашин.

На объекты социальной сферы вышли 110 единиц техники и 794 коммунальщика, а на объекты торговли 95 машин спецтехники и 3113 рабочих.

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