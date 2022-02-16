Погода в Саратове

Сегодня, 16 февраля, в Саратове наступят морозы до -22 градусов, об этом сообщает региональный гидрометцентр.

В Саратове температура колеблется от -17 с утра до 03 в разгар дня. По ощущениям от -22 до -4 градусов. Небо почти весь день ясное, только к вечеру появятся легкие облака и туман. Юго-западный ветер практически незаметен.

В Саратовской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Дует западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Утром в некоторых районах будет туман с видимостью от 500 до 1000 метров. В первой половине дня от -9 до -14 градусов, при прояснении до -19. Днем потеплеет: от -1 до -6 градусов. На отдельных участках дорог гололедица.

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