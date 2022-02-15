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Общество15 февраля 2022 17:42

Жители Саратова собирают деньги на лечение 10-летней девочки

Малышка нуждается в средствах на лечение рака
Наталия Калинина
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Настя

Настя

Жители Саратова собирают деньги на лечение 10-летней девочки. В редакцию КП-Саратов обратилась семья Зиновьевых, ребенок которой проходит лечение в Москве.

10-летняя Настя страдает от рака крови и ей нужны деньги на лечение в Израиле. Их собирают в Instagram родители учащихся гимназии №89.

- Только недавно узнали о диагнозе. Болезнь раскрылась на нервной почве после смерти ее отца. У девочки остались мама и бабушка, — пишут близкие ребенка.

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