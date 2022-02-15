Настя
Жители Саратова собирают деньги на лечение 10-летней девочки. В редакцию КП-Саратов обратилась семья Зиновьевых, ребенок которой проходит лечение в Москве.
10-летняя Настя страдает от рака крови и ей нужны деньги на лечение в Израиле. Их собирают в Instagram родители учащихся гимназии №89.
- Только недавно узнали о диагнозе. Болезнь раскрылась на нервной почве после смерти ее отца. У девочки остались мама и бабушка, — пишут близкие ребенка.
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