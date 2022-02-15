Настя

Жители Саратова собирают деньги на лечение 10-летней девочки. В редакцию КП-Саратов обратилась семья Зиновьевых, ребенок которой проходит лечение в Москве.

10-летняя Настя страдает от рака крови и ей нужны деньги на лечение в Израиле. Их собирают в Instagram родители учащихся гимназии №89.

- Только недавно узнали о диагнозе. Болезнь раскрылась на нервной почве после смерти ее отца. У девочки остались мама и бабушка, — пишут близкие ребенка.

РЕКВИЗИТЫ КАРТЫ СБЕРБАНКА

5228 6005 1659 2088

КОЗЛОВА НАТАЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА

Номер телефона: 8-902-048-14-13.