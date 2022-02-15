Саратов
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье15 февраля 2022 14:53

В Саратовской области подтвердили 236 случаев омикрона

Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Саратовской области подтвердили 236 случаев омикрона. Об этом сегодня, 15 февраля, на очередном координационном совете рассказала руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова.

Наиболее быстрый прирост заболевших зафиксирован в возрастной группе от 7 до 14 лет, особенно часто заражаются подростки от 15 до 17 лет, и взрослые от 30 до 49 лет, заявила представитель ведомства.

Темпы вакцинации в регионе замедлились, а обстановка по коронавирусу в регионе остается напряженной.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.