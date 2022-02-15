В Саратовской области подтвердили 236 случаев омикрона. Об этом сегодня, 15 февраля, на очередном координационном совете рассказала руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова.

Наиболее быстрый прирост заболевших зафиксирован в возрастной группе от 7 до 14 лет, особенно часто заражаются подростки от 15 до 17 лет, и взрослые от 30 до 49 лет, заявила представитель ведомства.

Темпы вакцинации в регионе замедлились, а обстановка по коронавирусу в регионе остается напряженной.

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