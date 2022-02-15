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Общество15 февраля 2022 14:34

Валерий Радаев посоветовал саратовцам чаще использовать Госуслуги

На портале можно решить многие медицинские вопросы
Наталия Калинина
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Валерий Радаев посоветовал саратовцам чаще использовать Госуслуги, в том числе для решения различных медицинских вопросов.

До конца марта на портале должна появиться возможность вызвать врача на дом, а с начала года на нем можно оформить больничные листы.

- В поликлиниках очередей на выписку быть не должно. Это создает дополнительную нагрузку на медиков и мешает самим горожанам. Система электронных больничных для того и вводилась, чтобы охватить всех жителей. Медики должны убеждать пациентов регистрироваться на портале и объяснять, как это сделать, - заявил Радаев.

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