Валерий Радаев посоветовал саратовцам чаще использовать Госуслуги, в том числе для решения различных медицинских вопросов.

До конца марта на портале должна появиться возможность вызвать врача на дом, а с начала года на нем можно оформить больничные листы.

- В поликлиниках очередей на выписку быть не должно. Это создает дополнительную нагрузку на медиков и мешает самим горожанам. Система электронных больничных для того и вводилась, чтобы охватить всех жителей. Медики должны убеждать пациентов регистрироваться на портале и объяснять, как это сделать, - заявил Радаев.

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