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Общество15 февраля 2022 14:21

Валерий Радаев распорядился улучшить работу службы «122»

Наталия Калинина
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Сегодня, 15 февраля, в рамках очередного корсовета Валерий Радаев распорядился улучшить работу службы «122».

Глава региона поручил министрам Олегу Костину и Аделю Славутину проанализировать работу службы «122», которая принимает вызовы «скорой», а также оказывает консультации по коронавирусу.

- Функционал горячей линий «122» - обширный. Там можно не только вызвать «неотложку», но и записаться к врачу, получить рекомендации, узнать, где пройти вакцинацию или тесты. Служба должна работать круглосуточно и иметь кадры с соответствующей квалификацией. Помимо студентов нужно принимать на работу фармацевтов и специалистов со средним медицинским образованием, - распорядился Валерий Радаев.

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