В Саратове объявлен конкурс на ремонт моста через Глебовраг, соответствующее сообщенеи размещено на портале Госзакупок.

Конкурс значится, как «выполнение проектно-изыскательских работ по ремонту дороги на улице имени Чернышевского (от улицы Радищева до Соколовой). Речь идет об участке от Валовой до Большой Горной, то есть мосте через Глебовраг. Заявки на выполнение работ принимаются до 2 марта.

Проектные работы необходимо выполнить до 24 июня. Нужно отремонтировать участок дороги протяженностью 300 метров.

Заказчиком выступает ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства», проект будет оплачен за счет областного бюджета. Начальная цена контракта составляет 3 миллиона 46 тысяч рублей.

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