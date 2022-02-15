В Саратове изменилось расписание трех пригородных автобусов

Сегодня, 15 февраля, Саратове изменилось расписание трех пригородных автобусов. По-другому будет ходить автобус № 236 в Пристанное, № 243 в Усть-Курдюм и № 391 в Долгий Буерак. Об изменении расписания сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства области.

№ 236 «Саратов (ул. Радищева) - Волжские Дали - с. Пристанное» отправляется с остановки улица Радищева: 6-20; 9-00; 16-40; 18-20. Отправляется из села Пристанное: 7-20; 10-00; 17-40; 19-20.

№ 243 «Саратов (ул. Радищева) – с. Усть-Курдюм» отправляется с остановки улица Радищева: 5-50 по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам; 7-30; 12-30; 15-30 по субботам и воскресеньям; 17-40. Отправляется из села Усть-Курдюм: 6-35 по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам; 8-20; 13-15; 16-20 по субботам и воскресеньям; 18-30.

№ 391 «Саратов (ул. Радищева) - Долгий Буерак» отправляется с остановки улица Радищева: 6-20; 9-00; 16-40; 18-20. Отправляется с остановки Долгий Буерак: 6-55; 9-35; 17-15; 18-55.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.