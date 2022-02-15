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Общество15 февраля 2022 13:22

Жители Саратова пожаловались мэру Исаеву на подорожавшее в два раза отопление

Наталия Калинина
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Отопление

Отопление

Жители Саратова пожаловались мэру Михаилу Исаеву на подорожавшее в два раза отопление. Глава города принимает соответствующие сообщения на своей странице в Инстаграм.

- Со вчерашнего дня получил около тысячи комментариев под постом о завышенных суммах в платежках за отопление. Саратовцы обратились почти с 250 улиц из всех районов города. У кого-то сумма ежемесячно увеличивается на 300-500 рублей, но в отдельных случаях отопление подорожало сразу в 1,5-2 раза, - пишет глава города.

Все поступившие обращения переданы в комитет по ЖКХ и районные администрации. Выявленных нарушителей привлекут к ответственности.

Сообщить о несогласии с начисленной платой можно также в комитет по ЖКХ по телефонам 27-47-77, 27-87-54, 26-49-13 и в директ @komgkh.sar64

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