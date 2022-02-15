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Происшествия15 февраля 2022 13:04

В Аткарске спасли провалившуюся под лед 12-летнюю девочку

Наталия Калинина
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Сегодня, 15 февраля, в Аткарске спасли провалившуюся под лед 12-летнюю девочку. Об этом сообщил облспас.

Сообщение о ЧП поступило в 13:50 на телефон 112. Звонивший утверждал, что возле «детского пляжа» на реке Аткара ребенок провалился под лед. Спасатели прибыли на место и спасли школьницу.

Пострадавшую передали медикам «скорой» в состоянии средней тяжести и отправили в больницу. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.

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