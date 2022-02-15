В Саратове из-за звонка о заложенной бомбе эвакуировали более 400 человек

Сегодня, 15 февраля, из-за сообщения о заложенной бомбе пришлось эвакуировать из здания двенадцатого арбитражного суда более 400 человек. Об этом сообщает администрация Саратова.

- Сотрудники правоохранительных органов проверили здание и не нашли ничего подозрительного, - пишут чиновники.

Сейчас проводится проверка по факту ложного сообщения, телефонного террориста ищут.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.