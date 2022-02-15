Роман Бусаргин рассказал о развитии дворового хоккея в Саратове

Роман Бусаргин обсудил с министром молодежной политики и спорта Александром Абросимовым перспективы развития дворового хоккея в Саратове. Об этом он пишет в своем Телеграм-канале.

- До конца этой недели ведомство совместно с муниципальными чиновниками подготовят свои предложения. Наши тренеры могут обучать ребят и готовить из них команды, проводить соревнования. Летом на площадках можно играть в футбол.

- Хоккейные коробки и различные площадки были практически в каждом дворе. Часть из них удалось сохранить. Многие профессиональные спортсмены пришли в профессию именно из дворовых команд, - рассказал председатель правительства.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.