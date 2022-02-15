В Саратове директор УК присвоил оплату жильцов и нанес коммунальщикам ущерб на 6 миллионов

Директор УК в Кировском районе Саратова присвоил плату жильцов за коммунальные услуги и нанес ресурсоснабжающей организации ущерб в размере шести миллионов рублей. Прокуратура региона сообщает о проведении проверки.

Речь идет об ООО «УК Жилой Квартал». С 2018 года 2020 год жильцы многоквартирных домов перечислили фирме оплату за теплоресурсы в размере 15 миллионов рублей. Однако генеральный директор компании утаил и забрал себе часть денег. В результате коммунальщикам был нанесен ущерб в размере более шести миллионов рублей. Кроме того, мужчина растратил вверенное ему имущество на сумму свыше 200 тысяч рублей.

После вмешательства прокуратуры на злоумышленника было возбуждено уголовное дело, кроме того, его обязали возместить ущерб.

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