Житель Саратова убил мужчину одним ударом кулака в шею и получил срок. об этом сообщает СУ СК по региону.
Преступление было совершено 9 июля 2020 года мужчина в поселке Красный Октябрь. Возле дома на улице Нефтяников 24-летний парень повздорил с 48-летним мужчиной и ударил его кулаком в шею, от чего тот вскоре умер.
Злоумышленник не признал вину. Присяжные, однако признали его виновным. Суд приговорил молодого человека к восьми годам строгого режима.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.