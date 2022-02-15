Житель Саратова убил мужчину одним ударом кулака в шею и получил срок. об этом сообщает СУ СК по региону.

Преступление было совершено 9 июля 2020 года мужчина в поселке Красный Октябрь. Возле дома на улице Нефтяников 24-летний парень повздорил с 48-летним мужчиной и ударил его кулаком в шею, от чего тот вскоре умер.

Злоумышленник не признал вину. Присяжные, однако признали его виновным. Суд приговорил молодого человека к восьми годам строгого режима.

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