В Саратове из-за гололеда пострадали 16 человек за сутки. Таковы данные регионального минздрава.

За минувшие сутки, 14 февраля, в скорую помощь с уличными травмами обратились 16 жителей Саратова возрастом от 14 до 84 лет. Мальчик 14 лет поступил к медикам в состоянии средней тяжести, ближе к удовлетворительному. Его доставили в больницу.

Все взрослые также обращались к врачам в состоянии средней тяжести. Их направили в травмопункты или профильные стационары.

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