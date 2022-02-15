Саратовская область запросила кредит на ремонт трамвайных путей

Трамвай в Саратове

Саратовская область подала заявку на инфраструктурный бюджетный кредит. Как пишет в своем Телеграм-канале Роман Бусаргин, средства планируется потратить на капитальный ремонт трамвайных путей.

Речь идет о проекте стоимостью 11,1 миллиарда рублей. На реконструкцию путей нужны 9,3 миллиарда рублей, а оставшиеся 1,8 миллиарда нужны на возведение путепровода. Сумма инфраструктурного бюджетного кредита должна составить 3,3 миллиарда рублей.

Проект инициирован Вячеславом Володиным. Новый путепровод должен войти в состав транспортной развязки «Стрелка». Также запланирован ремонт четырех трамвайных маршрутов: №№ 3, 6, 8, 9.

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