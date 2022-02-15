Саратов
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 февраля 2022 11:37

Саратовская область запросила кредит на ремонт трамвайных путей

Наталия Калинина
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Трамвай в Саратове

Трамвай в Саратове

Саратовская область подала заявку на инфраструктурный бюджетный кредит. Как пишет в своем Телеграм-канале Роман Бусаргин, средства планируется потратить на капитальный ремонт трамвайных путей.

Речь идет о проекте стоимостью 11,1 миллиарда рублей. На реконструкцию путей нужны 9,3 миллиарда рублей, а оставшиеся 1,8 миллиарда нужны на возведение путепровода. Сумма инфраструктурного бюджетного кредита должна составить 3,3 миллиарда рублей.

Проект инициирован Вячеславом Володиным. Новый путепровод должен войти в состав транспортной развязки «Стрелка». Также запланирован ремонт четырех трамвайных маршрутов: №№ 3, 6, 8, 9.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.