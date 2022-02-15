Дама из Саратова хотела купить собачку и лишилась 57 тысяч рублей

Фото: Википедия

Жительница Саратова хотела купить собачку и лишилась 57 тысяч рублей, об этом сообщает УМВД Саратова.

В полицию обратилась потерпевшая из Заводского района. Женщина рассказала, что присмотрела щенка йоркширского терьера на сайте бесплатных объявлений и связалась с продавцом в мессенджере.

Хозяин обещал отправить щенка стоимостью 14 тысяч через сервис доставки. Покупательнице предложили перейти по ссылке и оплатить услугу. Женщина ввела на сайте данные своей карты и тут же обнаружила списание 57 560 рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве.

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