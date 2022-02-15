В Саратовской области родились Майа и Дарий

ЗАГС Саратов

В Саратовской области на свет появились две пары саратовских двойняшек, об этом сегодня, 15 февраля, сообщили в региональном управлении ЗАГСа.

Всего за прошлую неделю в регионе было зарегистрировано 213 малышей. Мальчиков, по традиции, оказалось чуть больше, чем девочек: 119 против 94.

Самыми необычными именами недели стали Рада, Дарий, Савелий, Капиталина и Майя.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.