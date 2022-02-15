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Общество15 февраля 2022 10:00

В Саратовской области родились Майа и Дарий

На свет появились две пары саратовских двойняшек
Наталия Калинина
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ЗАГС Саратов

ЗАГС Саратов

В Саратовской области на свет появились две пары саратовских двойняшек, об этом сегодня, 15 февраля, сообщили в региональном управлении ЗАГСа.

Всего за прошлую неделю в регионе было зарегистрировано 213 малышей. Мальчиков, по традиции, оказалось чуть больше, чем девочек: 119 против 94.

Самыми необычными именами недели стали Рада, Дарий, Савелий, Капиталина и Майя.

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