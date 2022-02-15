Саратов имеет три пути: банк, продажи и IT

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Саратове. Как сообщают аналитики портала SuperJob.

Самой высокооплачиваемой вакансией в Саратове на данный момент является разработчик базы данных: от 100 тысяч рублей в месяц. За прошедший год на подобные должности стали подавать на 12 процентов больше резюме. Будущий сотрудник должен проработать на Java не менее одного года, знать базовые структуры данных и уметь применять паттерны на практике. К вакансии прилагается хорошая медицинская страховка.

Второй по зарплате стала вакансия менеджера группы продаж в банке. Там также от 100 тысяч рублей. Кандидат должен уметь сформировать команду и обеспечивать достижение целевых KPI. Соискателя заманивают корпоративными скидками, акциями от партнеров и льготными кредитами.

В тройке лидеров также оказался руководитель отдела продаж, которому предлагают от 85 тысяч рублей в месяц. Он должен быть хорошим лидером, уметь работать с B2B клиентами.

Особо прибыльными также оказались вакансии водителя категории E с опытом работы от трех лет и зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц и автожестянщика с опытом от одного года. Ему готовы предложить от 70 тысяч рублей.

ТОП-зарплаты в Саратове

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