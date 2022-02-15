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Общество15 февраля 2022 9:20

Мужчины в Саратове хотят на 23 февраля смартфоны, но получат пену для бритья

О гаджетах в подарок мечтает почти половина горожан
Наталия Калинина
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Ожидание...

Ожидание...

Мужчины в Саратове хотят на 23 февраля смартфоны, но получат пену для бритья, к такому выводу можно прийти, изучив исследование аналитиков портала «Авито».

Реальность!

Реальность!

Исследование показало, что 87 процентов опрошенных в Саратове планируют поздравить мужчин с праздником, при этом большинство женщин собираются дарить им дезодоранты и пену для бритья. Мужчины же больше всего мечтают о новом гаджете. Почти все саратовчанки признались, что не рассчитывают в этом году покупать подарок дороже 5 тысяч рублей.

В прошлом году соотношение ожидание /реальность было схожим, однако 82 процента мужчин признались, что все-таки довольны подарками.

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