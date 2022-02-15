В Федоровском районе злостная рецидивистка задержана за нападение с ножом на оппонента

В Федоровском районе Саратовской области злостная рецидивистка задержана за нападение с ножом на оппонента, об этом сообщает ГУ МВД региона.

В районную больницу Красноармейска угодил 39-летний мужчина. Его ударили ножом в шею. По подозрению в нападении полицейские задержали 44-летнюю неоднократно судимую жительницу Федоровского района.

У правоохранителей есть основания полагать, что женщина поспорила с мужчиной во время застолья и напала на него. Подозреваемая находится под стражей.

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