СУ СК - Саратов
Вчера, 14 февраля, в Хвалынске нашли тело мужчины с разбитой головой, об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.
Вечером бригаду скорой вызвали в частный дом на улице Володарского, однако медики могли только зафиксировать смерть потерпевшего. Скончался 61-летний местный житель. У него на голове обнаружены синяки и ссадины. Точную причину смерти установят эксперты.
Ведется установление всех обстоятельств произошедшего.
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