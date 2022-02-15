СУ СК - Саратов

Вчера, 14 февраля, в Хвалынске нашли тело мужчины с разбитой головой, об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.

Вечером бригаду скорой вызвали в частный дом на улице Володарского, однако медики могли только зафиксировать смерть потерпевшего. Скончался 61-летний местный житель. У него на голове обнаружены синяки и ссадины. Точную причину смерти установят эксперты.

Ведется установление всех обстоятельств произошедшего.

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