В Саратове установят ограничения на пребывание мэра в должности

Сегодня, 15 февраля, в администрации Волжского района Саратова пришли слушания по поводу внесения изменений в Устав города.

На мероприятие присутствовал 31 гражданин: представители городской думы, общественники, сотрудники правоохранительных органов.

В повестку дня вошли изменения, которые вносятся в документ в связи с включение в состав областного центра двух городских населенных пунктов и 54 сельских. Одновременно с ним отменяются Уставы этих муниципальных образований.

Также уточняются случаи досрочного прекращения полномочий депутата Саратовской городской Думы и мэра Саратова. Предлагается установить срок действия полномочий главы Саратова, который избирается Саратовской городской Думой сроком на пять лет.

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