В Саратовской области от коронавируса умер 40-летний мужчина

В Саратовской области от коронавируса скончались еще 15 человек, об этом сегодня, 15 февраля, сообщил федеральный оперштаб.

За прошедшие сутки жертвами инфекции стали 15 человек: скончались пять женщин и шестеро мужчин в возрасте от 40 до 86 лет. У 40-летнего мужчины заболевание осложнилось острой почечной и сердечно-сосудистой недостаточностью. Общее количество жертв COVID-19 регионе достигло 5 491 человек.

Напомним, всего в Саратовской области зарегистрировано 169 694 зараженных, 1 849 из них за последние сутки.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.