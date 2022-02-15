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Здоровье15 февраля 2022 8:14

В Саратовской области от коронавируса умер 40-летний мужчина

Всего в регионе скончались еще 15 человек
Наталия Калинина
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В Саратовской области от коронавируса скончались еще 15 человек, об этом сегодня, 15 февраля, сообщил федеральный оперштаб.

За прошедшие сутки жертвами инфекции стали 15 человек: скончались пять женщин и шестеро мужчин в возрасте от 40 до 86 лет. У 40-летнего мужчины заболевание осложнилось острой почечной и сердечно-сосудистой недостаточностью. Общее количество жертв COVID-19 регионе достигло 5 491 человек.

Напомним, всего в Саратовской области зарегистрировано 169 694 зараженных, 1 849 из них за последние сутки.

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