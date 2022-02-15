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Происшествия15 февраля 2022 7:21

В Вольском районе собаки напали на 14-летнего мальчика

Следователи проводят проверку
Наталия Калинина
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Вчера, 14 февраля, в Вольском районе Саратовской области собаки напали на 14-летнего мальчика. СУ СК региона сообщил о начале доследственной проверки.

Правоохранители проверяют информацию об инциденте, который произошел в поселке Сенной. Поступило сообщение о том, что там стая бродячих собак напала на 14-летнего мальчика. Животные успели порвать ему одежду, собака укусила мальчика за ногу. Ребенок попал в больницу.

Сейчас устанавливается степень ответственности лиц, ответственных за отлов бродячих животных. По результатам проверки будет принято решение.

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