Под Вольском загорелся храм на площади Революции

Сегодня утром, 15 февраля, в Вольском районе Саратовской области произошел пожар в храме, о чем сообщает ГУ МЧС региона.

Возгорание было зафиксировано в селе Черкасское в 8:04. Загорелся храм, расположенный по адресу площадь Революции, 44 А. Житель села рассказал о задымлении в учреждении культа.

На месте пожарные обнаружили, что площадь очага составляет четыре квадратных метра. Работали два пожарных расчета. Обошлось без пострадавших.

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