В Саратовской области еще 1 849 человек заразились коронавирусом

На сегодня, 15 февраля, еще 1 849 человек заразились коронавирусом. Всего в регионе зафиксировано 169 694 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 134 933 человека, за сутки — 758. В стационарах региона остаются 2 097 пациентов, на амбулаторном лечении пребывают 27 338 зараженных.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 69;

- 7-14 лет — 200;

- 15-17 лет — 71;

- 18-29 лет — 251;

- 30-49 лет — 644;

- 50-64 лет — 392;

- 65 и старше — 222.

С пневмонией поступили 27 человек, с признаками ОРВИ — 1808, 14 переносят заболевание без симптомов.

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