В Саратовской области еще 1 849 человек заразились коронавирусом

На сегодня, 15 февраля, еще 1 849 человек заразились коронавирусом. Всего в регионе зафиксировано 169 694 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 134 933 человека, за сутки — 758. В стационарах региона остаются 2 097 пациентов, на амбулаторном лечении пребывают 27 338 зараженных.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет — 69;
- 7-14 лет — 200;
- 15-17 лет — 71;
- 18-29 лет — 251;
- 30-49 лет — 644;
- 50-64 лет — 392;
- 65 и старше — 222.
С пневмонией поступили 27 человек, с признаками ОРВИ — 1808, 14 переносят заболевание без симптомов.
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