Сегодня, 15 февраля, с утра в Саратове сбили пожилого мужчину. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, авария произошла в 6:25 в районе пересечения улиц Шехурдина и Тулайкова. 58-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил 74-летнего пешехода.

Пострадавший был доставлен в больницу.

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