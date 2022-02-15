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Происшествия15 февраля 2022 5:44

С утра в Саратове сбили пожилого мужчину

Наталия Калинина
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Сегодня, 15 февраля, с утра в Саратове сбили пожилого мужчину. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, авария произошла в 6:25 в районе пересечения улиц Шехурдина и Тулайкова. 58-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» сбил 74-летнего пешехода.

Пострадавший был доставлен в больницу.

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