Мороз и солнце в Саратове

Сегодня, 15 февраля, в Саратове будет морозно и безветренно, об этом сообщают специалисты Приволжского УГМС.

В Саратове температура колеблется от -8 с утра до -2 градусов днем, по ощущениям от -13 до -7 градусов. Небо затянуто легкими облаками. Западный ветер дует со скоростью 3 – 4 м/с и отдельными порывами до 8 м/с.

В Саратовской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер дует западный, со скоростью 5-10 м/с. Температура колеблется от -1 до -6 градусов. На дорогах гололедица.

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