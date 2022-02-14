От жителей Саратова ждут предложений по благоустройству. Администрация города собирает предложения по выбору общественных территорий, которые будут первыми в очереди на благоустройство в 2023 году.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Предложения принимаются до 20 февраля текущего года. Оставить свой вариант можно на сайте мэрии.

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