От жителей Саратова ждут предложений по благоустройству. Администрация города собирает предложения по выбору общественных территорий, которые будут первыми в очереди на благоустройство в 2023 году.
Работы ведутся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
Предложения принимаются до 20 февраля текущего года. Оставить свой вариант можно на сайте мэрии.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.