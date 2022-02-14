Фото: Володин Саратов

В ЗАТО Светлом на днях появятся новые очистные сооружения, об этом пишут в Телеграм-канален сторонников спикера ГД «Володин Саратов».

Вячеслав Володин обратил внимание на то, что проблемы с водой можно было решить еще в 2010 году. Очистные сооружения уже построили, но так и не запустили.

- Вас пока не покритикуешь, вы ничего не делаете. Одних надо к прокурору, а других – выгонять, – обратился парламентарий к саратовским властям.

В прошлом году при поддержке Спикера ГД были получены средства на очистные сооружения. Пробурили семь новых скважин и сделали два больших накопительных резервуара по 500 кубометра, проложен новый водопровод.

На этой неделе завершатся монтажные работы и станция заработает.

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