Фото: Володин Саратов
В ЗАТО Светлом на днях появятся новые очистные сооружения, об этом пишут в Телеграм-канален сторонников спикера ГД «Володин Саратов».
Вячеслав Володин обратил внимание на то, что проблемы с водой можно было решить еще в 2010 году. Очистные сооружения уже построили, но так и не запустили.
- Вас пока не покритикуешь, вы ничего не делаете. Одних надо к прокурору, а других – выгонять, – обратился парламентарий к саратовским властям.
В прошлом году при поддержке Спикера ГД были получены средства на очистные сооружения. Пробурили семь новых скважин и сделали два больших накопительных резервуара по 500 кубометра, проложен новый водопровод.
На этой неделе завершатся монтажные работы и станция заработает.
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