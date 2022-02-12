Олег Костин станет заместителем председателя правительства Саратовской области

Олег Костин

Сегодня, 12 февраля, в пресс-службе правительства Саратовской области рассказали об учреждении новой должности – заместителя Председателя Правительства – министра здравоохранения области.

Решение обосновывают потребностью в укреплении системы здравоохранения и социальной службы.

- По этим отраслям в регионе запланировано значительное количество программных мероприятий, в том числе в рамках нацпроектов, программы модернизации первичного звена системы здравоохранения, противодействия последствиям пандемии, - говорится в сообщении.

На должность назначили до селе значившегося просто министром здравоохранения региона Олега Костина. В том числе он будет курировать работу министерства труда и социального развития.

А новым министром культуры Саратовской области назначили директора музея Федина Наталию Щелканову.

Сегодня губернатор Валерий Радаев встретился с новыми зампредом и министром, обсудили планы и задачи.

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